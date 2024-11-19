Во вторник, 19 ноября, в Украине идет 1000-й день войны с Россией.

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10.08 За минувшие сутки российские войска продвинулись в Донецкой области не только в Часове Яре, но и в соседней Калиновке, а также Торецке, Курахово, Берестках, под Юрьевкой и Раздольным (в направлении Великой Новоселки). И у Погребков Курской области.

Такие данные приводит украинский военный паблик Deep State.

9.49 Пентагон пока не имеет подтверждения участия северокорейских солдат в боевых действиях против Украины.

"Мы знаем, что они, как сообщается, начали участвовать в боевых операциях. Мы не получили независимого подтверждения этого, но они направляются в Курск по какой-то причине. У нас есть все основания полагать, что они будут участвовать в боевых действиях, но я не могу подтвердить это в данный момент", - заявила на брифинге представителя Минобороны Сабрина Сингх.

Напомним, что США, по версии СМИ, дали Украине разрешение на дальнобойные удары по Курской области именно в ответ на отправку туда войск КНДР.

Каким будет ответ РФ на удары «дальнобоем», мы разбирались здесь.

9.44 Воздушные силы сообщают, что этой ночью сбили 51 «Шахед» из 87.

9.39 Украина этой ночью поразила склад с боеприпасами в районе Карачева Брянской области РФ, сообщает Генштаб.

Было зафиксировано как минимум 12 вторичных взрывов и детонация.

Российские паблики пишут, что взрывы продолжаются и утром.

9.37 В Глухове уже 8 погибших после удара "Шахеда" по общежитию.

9.04 Российские войска в Часове Яре почти подошли к стадиону «Авангард» в центре города. Об этом сообщает военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке.

«Российские войска впервые замечены в центре Часова Яра. И если мы посмотрим на местность вокруг, не похоже, чтобы повсюду вокруг были готовые к бою украинские солдаты. Мы видим сплошные руины и применение украинцами дронов, чтобы атаковать россиян. Это всегда указывает на то, что россияне уже контролируют эту территорию, а украинцы атакуют их дронами, находясь примерно в 100 метрах западнее», - заявил журналист.

Также фиксируется продвижение россиян к северу от Часова Яра.

8.41 В Глухове число погибших после удара "Шахеда" по общежитию выросло до семи.

Спасатели публикуют кадры разбора завалов здания.

8.38 Россияне продолжают продвигаться в Часове Яре, сообщает украинский военный паблик Deep State.

За минувшие сутки они продвинулись как в самом городе, так и на его северном фланге.

Также, как полагает украинский военный обозреватель Богдан Мирошников, на южном фланге близок к падению плацдарм ВСУ в районе Клещеевки.

«Похоже, что клещеевско-андреевский плацдарм начинает доживать последние дни.

1,5 года держать то, что уже давно разрушено – это сверхчеловеческие усилия.

В контексте операции в Часовом Яру это, конечно, очень плохо. И это ухудшает наши позиции в направлении Константиновки. Ибо после ликвидации клещиевского плацдарма, Часов Яр долго держаться не сможет. Тем более, что там снова началось наше проседание», - написал Мирошников.

Ранее о прорыве российских войск к центру Часова Яра сообщали украинские военные.

7.45 В Глухове "Шахед" ударил по общежитию. Сообщают о шести погибших, среди жертв есть дети.