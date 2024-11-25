В Украине на базе портала государственных услуг "Дия" запустят Единый государственный реестр домашних животных.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Уже запущен первый этап реализации проекта - авторизация для ветврачей. Со временем там можно будет регистрировать животных.

Через реестр правительство будет собирать и анализировать данные о численности домашних питомцев, состоянии их здоровья и вакцинации.

В следующем году в "Дие" должен появиться ветеринарный паспорт, который упростит путешествия с домашними любимцами по Украине. В нем будут храниться такие данные о домашних животных:

кличка и описание животного;

информация о вакцинации и биостерилизации;

контакты владельцев или держателей;

другие важные для здоровья животных данные.

Единственный государственный реестр домашних животных призван помочь эффективнее предотвращать распространение опасных болезней, гармонизировать украинское законодательство по обращению с животными с европейским, а также "формировать культуру ответственных владельцев, которые заботятся о своих любимцах".

Ранее в Минцифры анонсировали, что в "Дие" вскоре появятся возможности получить разрешение на оружие, проверить акцизы на легальность и другие новые сервисы для бизнеса.

Также на портале теперь можно регистрировать брак онлайн.