В Украине на базе "Дии" запустят Единый госреестр домашних животных
В Украине на базе портала государственных услуг "Дия" запустят Единый государственный реестр домашних животных.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Уже запущен первый этап реализации проекта - авторизация для ветврачей. Со временем там можно будет регистрировать животных.
Через реестр правительство будет собирать и анализировать данные о численности домашних питомцев, состоянии их здоровья и вакцинации.
В следующем году в "Дие" должен появиться ветеринарный паспорт, который упростит путешествия с домашними любимцами по Украине. В нем будут храниться такие данные о домашних животных:
- кличка и описание животного;
- информация о вакцинации и биостерилизации;
- контакты владельцев или держателей;
- другие важные для здоровья животных данные.
Единственный государственный реестр домашних животных призван помочь эффективнее предотвращать распространение опасных болезней, гармонизировать украинское законодательство по обращению с животными с европейским, а также "формировать культуру ответственных владельцев, которые заботятся о своих любимцах".
Ранее в Минцифры анонсировали, что в "Дие" вскоре появятся возможности получить разрешение на оружие, проверить акцизы на легальность и другие новые сервисы для бизнеса.
Также на портале теперь можно регистрировать брак онлайн.