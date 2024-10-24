В "Дие" вскоре появятся возможности получить разрешение на оружие, проверить акцизы на легальность и другие новые сервисы для бизнеса.

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

По словам министра, в приложении станут доступны около 100 услуг, которые находятся на разных стадиях разработки. Среди них:

Отображение разрешения на оружие. В приложение подтянутся сведения об оружии, разрешения на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия. "еАкциз" - перевод всех операций с алкогольными напитками и табачными изделиями в электронную систему. В ней, в частности, будет фиксироваться перевозка, хранение и продажа каждой единицы товара. Привычные акцизные марки заменят электронными с уникальным кодом, и граждане смогут проверить легальность продукта через "Дию". Для этого нужно будет просканировать код и получить нужную информацию о продукте. Весной запустят тестирование опции, а полноценно "еАкциз" заработает в 2026 году. Мультишеринг - отправка копий сразу нескольких документов, в том числе справок, в несколько кликов. Пока доступен шеринг документов в формате pdf и метаданных JSON. Чтобы отправить комплекс документов, необходимо сначала выслать копии цифровых документов через приложение, а копии справок отправлять отдельно. В новой версии через "Дию" можно будет отправлять копии не только цифровых документов, но и справок ОК-5, ОК-7. Цифровизация деклараций и лицензий для бизнеса. Летом появилась услуга для бизнеса "еПредприниматель", позволявшая открыть новый бизнес, зарегистрировать ФЛП, открыть банковский счет, перейти на упрощенную систему налогообложения, получить декларацию соответствия материально-технической базы. В планах у разработчиков возможность получить вывод, дающий право продлить предельный срок расчетов по операциям экспорта и импорта. Также появятся цифровые версии лицензий на туроператорскую деятельность и оказание услуг и выполнение работ противопожарного назначения. Сообщения о проблемах со связью. Можно будет сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог разрешить эту ситуацию. "Дия.Подпись" для юридических лиц - версия электронной подписи, которая упростит и ускорит работу учреждений и компаний. Физлица воспользовались этой опцией уже 48 миллионов раз, теперь она станет доступна фирмам.

Ранее в "Дие" появилась возможность регистрировать брак онлайн.

Также, напомним, в приложении до 15 ноября закрыли бронирование от мобилизации.