Россия поразила очередной самолёт с помощью разведывательного дрона и ракеты "Искандер".

Это подтверждает журнал Forbes.

Издание полагает, что если Украина не решит свои проблемы с ПВО, то переданные Киеву западные истребители может ждать та же участь.

"Несмотря на приобретение сотен систем ПВО у своих союзников, Украина все еще не может полностью защитить свое воздушное пространство - по крайней мере, недостаточно тщательно, чтобы предотвратить ракетные налеты на авиабазы и боевые самолеты, которые на них базируются... И если Украина не сможет значительно улучшить свою противовоздушную оборону, вновь прибывшие самолеты будут так же уязвимы, как МиГи и Су, которые постоянно взрываются российскими ракетами", – говорится в статье.

Журнал напоминает, что Киеву пообещали около сотни самолетов западного производства, но на их доставку уйдут годы.

Как сообщалось, на днях Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла удар по военному аэродрому около Днепра и поразила украинский самолёт МиГ-29. В оборонном ведомстве показали соответствующее видео.

Украина этого не подтверждала.

Ранее мы писали, что Украина использует автодороги для приема истребителей F-16, чтобы снизить риск ударов российской ПВО.

Также сообщалось, что Украина пока не будет применять истребители F-16 в рискованных атаках по земле.