Во вторник, 26 ноября, в Украине идет 1007-й день войны с Россией.

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10.04 Россия запускает все больше «Шахедов» по Украине с каждым месяцем, подсчитал нардеп Железняк.

За неполный ноябрь уже выпущено рекордное количество - более 2100 единиц. В октябре, который стал рекордным месяцем за весь период войны, их было 2023.

В среднем за неполный ноябрь Украину атаковали 84 «Шахеда» в сутки. В октябре - 65 единиц в сутки. До этого было 44 в сентябре и 25 в августе.

Сегодня было запущено рекордное количество - 188 «Шахедов», из которых сбить удалось 76.

9.48 ВСУ завершили зачистку Купянска, сообщают украинские и российские военные паблики.

Напомним, что российский десант внезапно зашел в город еще две недели назад. Уже тогда власти заявляли, что его ликвидировали.

Однако Deep State сообщает, что зачистка завершилась только сейчас. Это подтверждают и z-паблики. Они пишут, что зайти на северо-восточные окраины города удалось из-за «неразберихи» при ротации ВСУ, но закрепиться там не удалось.

При этом россияне расширили свой плацдарм на левом берегу реки Оскол севернее Купянска.

9.15 Воздушные силы сообщают, что этой ночью по Украине запустили рекордное количество «Шахедов» - 188. Сбить удалось 76.

9.13 В Тернопольской области этой ночью дроны повредили объект критической инфраструктуры, из-за чего стал пропадать свет, сообщает ОВА.

8.58 Война в Украине вошла в критическую фазу, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Война в Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК", - заявил он по итогам переговоров с министрами обороны Германии, Италии, Польши и Франции.

По словам Хили, "глобальные угрозы усиливаются".

Ранее СМИ сообщали, что Британия усилила поставки дальнобойных ракет Украине.

8.29 Мэр Тернополя назвал ситуацию со светом в городе худшей за период войны.

Напомним, город ночью атаковали "Шахеды". Теперь там нет света и перебои с водой.

7.57 Россияне расширили свой плацдарм на левом берегу реки Оскол севернее Купянска.

Об этом свидетельствует карта Deep State.

Зона российского контроля и серый участок боёв расширились более чем на километр.

Детальнее о том, как активизировались российские атаки в Харьковской области, мы писали здесь.

7.37 Британия за последнее время передала Украине "несколько десятков" ракет Storm Shadow.

Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Ракеты были отправлены ещё до разрешения Лондона бить своими ракетами по территории РФ.

При этом официально власти Британии ничего этого не подтверждают - как и нанесения этими ракетами удара по Курской области (о чем недавно заявлял Путин).

7.29 В Тернополе после удара "Шахедов" пропали свет и вода. Сообщается, что повреждены электросети.

В городе остановлен электротранспорт, часть инфраструктуры города перешла на генераторы, сообщил мэр города Сергей Надал.

Водоснабжение обещают восстановить в ближайшее время.