Во вторник, 3 декабря, в Украине идет 1014-й день войны с Россией.

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10.46 По всей Украине воздушная тревога из-за взлета МиГ.

9.47 Похоже, россияне вытеснили ВСУ за границу в Глушковском районе Курской области РФ.

С середины сентября и до вчерашнего дня на карте Deep State там была обозначена серая зона (то есть территория никем не контролировалась), она постепенно сокращалась, а сегодня полностью исчезла.

В свою очередь ВСУ вытеснили россиян с их плацдарма на левом берегу реки Оскол севернее Двуречной и частично подвинули на втором плацдарме южнее.

7.53 На западе Украины беспилотники нанесли удары по объектам энергетики.

Об этом сообщили власти Тернополя и Ровенской области.

В Тернополе обесточена часть города, горожан призывают делать запасы воды и по возможности заряжать аккумуляторы.

Напомним, по Тернополю был прилёт "Шахеда" и вчера.

По удару в Ровенской области подробностей не публикуется. В регионе расположена одна из украинских атомных станций.