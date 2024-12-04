В среду, 4 декабря, в Украине идет 1015-й день войны с Россией.

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Последние новости

12.53 В Купянск опять заехали три единицы российской техники, заявляет экс-советник ОП Алексей Арестович.

По его данным, это произошло днем "на глазах изумленных Сил обороны" и "почти там же, где и в прошлый раз". В штурме принимали участие шесть единиц техники.

12.10 Началось серийное производство украинской ракеты-дрона "Паляниця", заявляет министр обороны Умеров. Оно осуществляется совместно государством и частным предприятием.

11.19 Лишить уклонистов водительских прав по новому закону очень сложно, заявил военный юрист Тарас Боровский.

Он говорит, что не знает пока ни одного такого случая.

Механизм такой: человеку приходит повестка, если он ее не получает, то накладывается штраф. Если штраф не оплачен, еще раз приходит повестка, затем человека объявляют в розыск. Участковый приходит по адресу к человеку и фиксирует, что не нашел его. Передает этот документ ТЦК, и с этого момента у военкомов есть только месяц, чтобы подать в суд административный иск о лишении водительских прав.

Иск должен был написан индивидуально юристом ТЦК под конкретного человека, это около трех часов работы. А таких исков тысячи.

"Просто времени на это у юристов ТЦК, которые очень часто занимаются только тем, что считают взятки, просто нет", - считает Боровский.

В суде человек еще может дать свои показания и иск могут оставить без рассмотрения или отклонить.

10.44 Паблики заявляют, что этой ночью дроны атаковали Чечню.

Целью налета называется полк полиции специального назначения им. Кадырова в Грозном.

Данных о последствиях нет. Официально в РФ атаку не подтверждали.

10.23 Мобилизованы будут все мужчины, заявил замкомбрига 68-й бригады с позывным Явир.

"У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет. Официально по документам пригодных нет. Скоро будут привлекаться все", - заявил он.

При этом, по его словам, сейчас ТЦК, чтобы выполнить план, набирают всех подряд, в результате чего к ним из 140 человек пополнения приезжают 60 человек непригодных. Мужчины рассказывают, что в ТЦК им говорят: "Молчи, тебя там освободят, нам нужно план выполнить".

Но Явир считает, что проблема не в ТЦК, а в медиках, которые делают липовые документы за взятки.

9.43 РФ готовится к наступлению на Херсон и планирует форсировать Днепр на лодках, заявил Financial Times глава Херсонской ОВА Прокудин.

«Россия хочет начать здесь еще одно наступление», — сказал Прокудин.

По его словам, россияне собрали «300 лодок для переправы через реку».

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что россияне продолжают пытаться захватить острова на Днепре, чтобы приблизиться к западному берегу Херсона. Недавно они провели масштабную атаку на остров Казацкий, что недалеко от Новой Каховки.

Украинские чиновники подозревают, что нападение на Херсон является частью плана РФ по усилению давления на Киев до прихода Трампа.

Сейчас же Херсон постоянно атакуют дроны, которые охотятся за гражданскими. Это ускорило выезд из города населения. По данным FT, из довоенных 250 тыс. осталось всего 60 тыс. В области - от миллиона осталось 158 тыс. человек.

Напомним, что Херсон пробыл в оккупации первые 9 месяцев войны и был освобожден в ходе контрнаступления ВСУ 11 ноября 2022 года. Россияне тогда отступили из города без боя.

9.29 Армия РФ продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, свидетельствует карта Deep State.

В частности, в центре самого Курахово, взяв под контроль уже большую часть города.

Южнее у них существенное продвижение в направлении трассы на Курахово с запада в районе Сухих Ялов и Константинопольского.

На Покровск россияне продвинулись с юго-востока по главной трассе.

А в Харьковской области отбитые накануне позиции на правом берегу реки Оскол уже указаны под контролем ВСУ, то есть там удалось закрепиться.

9.20 Министр иностранных дел Германии допустила отправку немецких миротворцев в Украину в случае прекращения огня, передает Die Welt.

"Помимо гарантий безопасности, таких как членство в НАТО, существует также международное присутствие для обеспечения прекращения огня", - заявила она на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе.

Когда ее спросили о возможной роли Германии в этом, она сказала, что все, что послужит миру в будущем, конечно же, будет «поддержано всеми силами с немецкой стороны».

Ранее ряд западных СМИ писал, что в Европе действительно обсуждают отправку своих войск в Украину для обеспечения возможного прекращения огня.

Вероятность отправки в Украину евромиротворцев мы анализировали здесь.

8.19 В России заявили о сбитии 35 украинских беспилотников этой ночью.

Российские паблики и власти сообщают о работе ПВО и взрывах в Новороссийске (район порта), Брянске и Рязани (на видео).

В Брянске был, как сообщается, атакован завод по производству микроэлектроники "Кремний Эл", но дроны, пишут паблики, были сбиты на подлете.