Галицкий районный суд Львова закрыл уголовное производство против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой (настоящее имя Елена Беленькая). Дело открыли из-за их высказываний в адрес Владимира Зеленского в 2019 году.

Об этом в своем Фейсбуке сообщила Федина.

Решение суд принял из-за истечения срока привлечения к уголовной ответственности.

Зеленский выступал потерпевшим по этому делу, но на судебном заседании его не было.

Напомним, в октябре 2019 года Федина и Маруся Зверобой во время стрима публично обсуждали варианты смерти Зеленского после его заявлений о разведении сил в Донбассе и общения с военными на повышенных тонах в Золотом Луганской области.

"Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, сука, в сортире", - сказала тогда Беленькая.

К слову, именно в Золотом Зеленский произнес ставшую мемом фразу о том, что он "не лох какой-то".

В ноябре 2019 года ГБР направило в Генпрокуратуру проект подозрения нардепу и Марусе Зверобой.