Землетрясение магнитудой сразу 7.3 балла произошло у берегов Северной Калифорнии (США), сообщают сейсмологи. Велика опасность цунами.

Толчки зафиксированы в Сан-Франциско, выпущено предупреждение о цунами. Эпицентр землетрясения находился в море, на глубине около 14 километров в 260 км к западу от Чико (США) и в 56 км на юго-запад от Фортуны (США).

Спустя несколько минут сейсмологи зарегистрировали как минимум две новые серии подземных толчков на Севере Калифорнии: магнитудой 5.8 недалеко от города Кобб (США) и 6.6, чей эпицентр располагался в океане в 99 километрах от города Ферндейл (на глубине 10 километров).

"Вы в опасности. Уходите от прибрежных вод. Переместитесь на возвышенность или вглубь материка немедленно", такое предупреждение получили местные жители.

Цунами может ударить по городу Сан-Франциско в Калифорнии в 12.10 (22.10 по Киеву), сообщают метеорологи.

В округе Гумбольдт включили сирены, жителей попросили покинуть береговую линию и подняться на возвышенность.

Местные власти эвакуируют школы и приостановили движение метро. Эвакуация также объявлена в городе Беркли.

В 2016 году землетрясение магнитудой 7.0 произошло в северном американском штате Аляска, где тихоокеанскому побережью штата также грозил удар цунами.

Также тогда в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземные толчки вызвали цунами, чьи первые волны ударили по Южному острову. Предупреждение о цунами также объявлено для восточных побережий Южного и Северного островов.

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии сообщило, что небольшое цунами также возможно у восточной части островов.