Власти Украины намерены построить новые тюрьмы, потому что "никакие ремонты не помогают разрешить ситуацию в некоторых заведениях содержания".

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила вице-премьер- по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина.

По ее словам, в текущем году более 3 тысяч заключенных были переведены на улучшенные условия содержания.

"Но вместе с тем, погрузившись в эту тематику, я поставила в приоритет построение новых заведений содержания заключенных, поскольку система исполнения наказаний унаследована из Советского Союза и при любых самых лучших ремонтах она не сможет обеспечить выполнение тех стандартов, которые предусматривают обеспечение порядка и контроль в системе исполнения наказаний. Поэтому построение новых тюрем является одним из приоритетов. Мы ищем ресурсы для этого", – сказала Стефанишина.

Она также заверила, что в тюрьмах неуклонно улучшаются условия содержания заключенных.

Ранее мы рассказывали об избиениях и других нарушениях в украинских местах лишения свободы.

Также мы описывали, что происходит в спецтюрьме для осужденных за коллаборационизм и госизмену.