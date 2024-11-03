Украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении. Такая норма предусмотрена по закону, принятому 10 октября Верховной Радой. Закон пока не подписан президентом.

Адвокат Алексей Кинебас в комментарии "Суспильному" рассказал, что если закон вступит в силу, правонарушителями могут стать все жители сел в Черниговской области.

Он заявил, что кому-то грозит штраф, а кому-то и уголовная ответственность.

"Внесена новая статья в Уголовный кодекс и Административный кодекс – незаконное хранение древесины. Теперь может быть либо административная, либо уголовная ответственность просто за хранение, перевозку или сбыт. Например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму свыше 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет", - рассказал адвокат.

Если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, объясняет адвокат, за это грозит от 34 000 гривен штрафа, вплоть до пяти лет лишения свободы. Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств.

Если уничтожение деревьев и кустарников квалифицируют как повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения, наказание прописано строже, объяснил Кинебас.

Напомним, в Украине в 50 раз повысили штраф за сбор ягод и грибов.