Верховная Рада на заседании 10 октября приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях, из-за чего ужесточается ответственность за правонарушения в сфере защиты растительного мира.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

После вступления в силу новых норм резко вырастут штрафы за самовольный сбор плодов, орехов, грибов и ягод. Если раньше за такое нарушение штрафовали на сумму от 17 до 21 гривны, то теперь взыскание составит от 425 до 850 гривен для граждан, а для должностных лиц – от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов, то есть от 1 700 до 5 100 гривен.

Также принятый закон вводит штраф для граждан в размере от 510 до 15 300 гривен и для должностных лиц - от 3 400 до 15 300 гривен за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Кроме того, парламент усилил ответственность за самовольное сенокошение и выпас скота на землях государственного лесного фонда, не покрытых лесом, и за заготовку камыша.

Ранее в Украине приняли закон о декриминализации мелких краж на сумму до 3000 гривен.

Также Рада поддерживала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа.