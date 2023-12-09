Рада поддержала законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа. Речь идет о штрафах как для граждан, так и бизнеса.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За законопроект проголосовали 233 депутата.
Он предусматривает, что штрафы для нарушителей будут составлять от 8500 до 17000 гривен. В случае повторного нарушения – сумма удваивается.
Для бизнеса штрафы в размере от 51 до 102 тысяч гривен. В случае повторного нарушения в течение года, штраф также может удваиваться.
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