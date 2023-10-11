МВД хочет наказывать заведения Украины, которые нарушают комендантский час
Министерство внутренних дел Украины предлагает установить ответственность для общественных заведений, нарушающих комендантский час.
Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона.
МВД вместе с народными депутатами подготовило проект, он уже завтра будет отправлен в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.
Что предлагается?
- Установить административную ответственность за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.
- Ответственность: штраф от 34 000 грн до 170000 грн. При повторном нарушении в течение года: от 340 000 грн до 680000 грн.
"Это будет касаться именно собственников хозяйствующих субъектов и физических лиц предпринимателей. Думаю, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит предложения", — добавил министр.
Ранее в КГГА хотели ввести "санкции" против ресторанов, которые работают во время комендантского часа.
Мы также сообщали, что мэр Киева Кличко подписал заявление об отставке нарушившего комендантский час Никоряка.