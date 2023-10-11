Министерство внутренних дел Украины предлагает установить ответственность для общественных заведений, нарушающих комендантский час.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона.

МВД вместе с народными депутатами подготовило проект, он уже завтра будет отправлен в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Что предлагается?

Установить административную ответственность за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Ответственность: штраф от 34 000 грн до 170000 грн. При повторном нарушении в течение года: от 340 000 грн до 680000 грн.

"Это будет касаться именно собственников хозяйствующих субъектов и физических лиц предпринимателей. Думаю, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит предложения", — добавил министр.

Ранее в КГГА хотели ввести "санкции" против ресторанов, которые работают во время комендантского часа.

Мы также сообщали, что мэр Киева Кличко подписал заявление об отставке нарушившего комендантский час Никоряка.