Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото - file.liga.net

Министерство внутренних дел Украины предлагает установить ответственность для общественных заведений, нарушающих комендантский час.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона.

МВД вместе с народными депутатами подготовило проект, он уже завтра будет отправлен в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Что предлагается?

  • Установить административную ответственность за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.
  • Ответственность: штраф от 34 000 грн до 170000 грн. При повторном нарушении в течение года: от 340 000 грн до 680000 грн.

"Это будет касаться именно собственников хозяйствующих субъектов и физических лиц предпринимателей. Думаю, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит предложения", — добавил министр.

Ранее в КГГА хотели ввести "санкции" против ресторанов, которые работают во время комендантского часа.

Мы также сообщали, что мэр Киева Кличко подписал заявление об отставке нарушившего комендантский час Никоряка.

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