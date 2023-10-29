Верховная Рада зарегистрировала законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Соответсвующий законопроект согласован с Национальной полицией и МВД.

Если он будет принят, то штрафы для граждан составят от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов (8500 - 17000 грн).

Для бизнеса – от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн).

Ранее мы писали, что Министерство внутренних дел Украины предлагает установить ответственность для общественных заведений, нарушающих комендантский час.

Также в КГГА хотели ввести "санкции" против ресторанов, которые работают во время комендантского часа.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий разрешить мужчинам "платный" выезд за границу - за регулярные пожертвования на ВСУ. Законопроектом также предлагается брать добровольные взносы на ВСУ с мужчин, выехавших из Украины после 24 февраля 2022 года, при возвращении домой.

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