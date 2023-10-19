Военнообязанным украинцам все чаще блокируют банковские карты, если они не явились по вызову в ТЦК. Причем карты блокируют, даже если военнообязанные не знают о выписанной повестке.

Об этом сообщает адвокат Владимир Крекотень.

По его словам, когда военкомы считают, что повестка вручена надлежащим образом, но человек не явился по ней в назначенный день, они принимают постановление о привлечении его к административной ответственности. Например, если повестку просто бросили в почтовый ящик по месту постановки на учет, где человек может не жить.

"Это постановление будет незаконным, поскольку вынесено при отсутствии доказательств нарушения, а также с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности. Но в ТЦК это никого не волнует", — говорит адвокат.

В итоге люди зачастую предпочитают заплатить штраф, чтобы разблокировать счета и закрыть производство. Но таким образом они признают свою вину в совершении административного правонарушения. Поэтому юрист советует обжаловать постановление ТЦК.

Официально практика блокировки карт не подтверждалась. А сооснователь "Монобанка" Олег Гороховский и вовсе назвал информацию адвоката фейком.

"1. Это фейк и ИПСО. 2. Администраторам каналов, которые так используют наше приложение и бренд (размещают скриншот "Монобанка" в качестве иллюстрации - Ред.), будет заблокирована возможность использовать банки", - написал Гороховский.

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