Бывший муж украинской певицы и экс-солистки популярной группы "ВИА Гра" Анны Седоковой обнаружен мёртвым в подъезде хостела в центре Москвы. 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в день её рождения, когда ей исполнилось 42.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, тело баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажки, а рядом с ним лежал телефон с номером Седоковой на заставке и просьбой ей позвонить: "Наберите Анне, спасибо тебе за всё". Спортсмен скончался от асфиксии - повесился на лестничном пролете.

Тимма и Седокова начали встречаться летом 2019 года, ради певицы спортсмен бросил беременную жену. Через год стало известно об их свадьбе, а 9 декабря этого года пара официально развелась.

Певица недавно написала в соцсети, что выходит "из долгих, счастливых, но очень сложных отношений".

Однако, по информации журналистов, отношения были болезненными и тяжелыми. Тимма долгое время жил за счёт певицы, что было одной из причин постоянных ссор. В 2021 году Седокова рассказывала, что во времена игры за клуб "Химки" её супруг год не получал зарплату, Анна одна тянула семью. Затем Янис перешёл в казанский "Уникс". Деньги у него появились, но ссоры продолжились, супруги не менее 20 раз расходились.

Незадолго до своей кончины баскетболист вёл грустные трансляции в Инстаграме под песни экс-супруги. Он обвинял её в том, что она променяла любовь на деньги, и угрожал, что может пойти на крайние меры, если у них не получится восстановить отношения.

Перед смертью Тимма оставил в комментариях Инстаграма запись "02.07.92 (дата его рождения) — 16.12.24". Вероятно, намекая на свою смерть.

Седокова записала видеообращение с комментарием событий. В кадре она выглядит шокированной, ее речь сбивчивая.

"Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребёнка от этой информации", - сказала она.

Пользователи Инстаграма требуют проверить певицу по статье о доведении до самоубийства. Подписчики обвиняют её в издевательствах над Янисом и нанесении ему психотравмы из-за развода. Другая часть подписчиков просят оставить Анну в покое. По их мнению, Тимма поступил ужасно, покончив с собой в день рождения артистки.

Как мы писали, за полгода до свадьбы Седокова объявляла, что беременна от Тиммы. Однако, вероятно, потеряла ребенка. Общие дети у пары так и не появились. У Анны есть трое детей от предыдущих отношений.