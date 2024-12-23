До 70% личного состава ВСУ выпивают немного алкоголя, чтобы спокойно уснуть, но некоторые без него уже не могут даже встать.

Об этом в интервью "Громадскому" рассказал командир роты Дмитрий.

"Мне кажется, что по 50 граммов, лишь бы спокойно заснуть, принимают до 70% личного состава. Но выпивка от выпивки отличается. Один принял, выспался - и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может. Вот с такими как раз проблемы. Потому что они пьют, пока есть что пить, а есть всегда", - сказал командир роты.

Главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады Олег сообщил журналистам, что, по его наблюдениям, до 80% алкоголиков в ВСУ были такими и до армии.

"Была ситуация: я за продовольствием отправлял проверенного, надежного человека. Он однажды привез ребятам посылки с почты. Никаких бутылок алкоголя не было. А ребята напились. Я к их минералке — а там такой самогон, что горел не хуже смазки", - описал ситуацию командир роты Дмитрий.

А лейтенант-взводный однажды получил ранение в спину во время боя после того, как перетрусил вещи личного состава в поисках самогона и был повален на землю с предупреждением, чтобы "успокоился".

Также был случай, когда на позиции напились все находившиеся там трое бойцов. Командование поняло это во время переговоров по рации, и солдат пришлось выводить под огнем, а затем заменять другими. Иногда сменщики пьяных бойцов в таких ситуациях погибали, пишет "Громадске".

Ранее СМИ писали, что за время войны более 1000 военных были осуждены за хранение наркотиков.

Также в ВСУ процветает игромания. Один из бойцов рассказал западному изданию, что многие украинские военные тратят свои зарплаты в онлайн-казино, берут кредиты для покрытия долга перед игорными домами, а иногда и закладывают военную технику.