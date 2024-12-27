В пятницу, 27 декабря, в Украине идет 1038-й день войны с Россией.

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Последние новости

8.17 В России ввели ограничения на полёты ещё в трёх аэропортах - Самаре, Грозном и Махачкале.

Ранее остановили работу аэропорты Сочи и Казани.

8.09 Российские паблики заявляют, что их войска перерезали трассу на Великую Новосёлку со стороны Гуляйполя и захватили ряд опорников севернее дороги.

Судя по карте украинского военного паблика Deep State, бои идут на самой дороге и севернее. Но российские войска, по версии телеграм-канала, там не закрепились.

Но даже по версии Deep State, бои идут уже за этой дорогой. То есть по факту она скорее всего блокирована для логистики ВСУ.

Также напомним, что заблокирована дорога с севера - через Новый Комар.

Таким образом сейчас для снабжения Великой Новосёлки остались грунтовые дороги на северо-западном направлении.

7.46 В России остановили работу аэропорты Сочи и Казани.

Ранее ночью была приостановка полетов над Астраханью и Волгоградом.

Минобороны РФ заявляло о сбитии дрона над Астраханской областью.

4.55 Россия ударила по промышленной инфраструктуре Запорожья, сообщает ОВА, комментируя взрыв вчера вечером.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.