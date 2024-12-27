Анализируем итоги 1038-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта около Покровска, сообщает Deep State.

Украинский боец с позывным "Мучной" подтверждает потерю Украинки и заявляет, что оттуда противник двинулся на Ясенево и вышел на окраины этого села с двух сторон - севера и востока.

"Также постепенно ухудшается состояние в Нововасильевке, которую мы можем тоже потерять, тем самым враг подходит к Успеновке с юга. Ухудшается положение в Новоелизаветовке, уже полсела находится за врагом, дальше будут давить на Надеждинку. Все идет к тому, что мы постепенно уходим к главной линии обороны перед Днепром (границей Днепропетровской области - Ред.)", - заявил военный.

Также, по его данным, у россиян было значительное продвижение вдоль железной дороги к станции Чунишино к юго-востоку от Покровска. Они двигаются со стороны захваченного Даченского. "Мучной" предупреждает, что это усложняет снабжение Зеленого и Лысовки по обе стороны железнодорожного полотна.

"Дорога с твердым покрытием шедшая через Даченское может быть перекрыта и оборона со временем ослабнет. Таким образом, центральная часть значительно проседает и до городской застройки (Покровска - Ред.) осталось россиянам пройти где-то два километра", - пишет "Мучной"

Российские паблики заявляют, что их войска перерезали трассу на Великую Новосёлку со стороны Гуляйполя и захватили ряд опорников севернее дороги.

Судя по карте украинского военного паблика Deep State, бои идут на самой дороге и севернее. Но российские войска, по версии телеграм-канала, там не закрепились. Но даже по версии Deep State, бои идут уже за этой дорогой. То есть по факту она скорее всего блокирована для логистики ВСУ.

Также напомним, что заблокирована дорога с севера - через Новый Комар. Таким образом сейчас для снабжения Великой Новосёлки остались грунтовые дороги на северо-западном направлении.

В Харьковской области россияне пытаются зайти в Двуречную, используя ночное время или погодные условия. Об этом сообщил офицер отделения коммуникаций 40-й отдельной артиллерийской бригады Евгений Вовненко.

Двуречная - село, которое находится на западном берегу Оскола. Около него россияне недавно создали плацдарм, стараясь теперь его расширить. По данным Deep State, часть Двуречной уже занята противником.

Также, по словам Вовненко, войска РФ пытаются пересекать реку Оскол на лодках.

Российские ДРГ снова пытались форсировать Днепр под Херсоном. На этот раз они пытались высадиться на остров Казацкий, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"За минувшие сутки он продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако без успеха, высадиться не смог, понес потери в технике", - сказал спикер в эфире телемарафона.

Напомним, недавно россияне уже предпринимали попытки форсирования Днепра на лодках и закрепились на дачах в районе Антоновского моста.

Вчера украинские паблики заявили, что в Курской области взят в плен первый северокорейский солдат. Украина официально этого не подтверждала (как и Россия). Но телеграм-каналы показали фото мужчины азатской внешности в военной форме, на фоне которого позирует другой военный.

Южнокорейская разведка подтвердила взятие в плен солдата КНДР, но заявила, что он умер в плену от ран.

Тем временем российские паблики заявляют, что фото северокорейского солдата старое. Они отрицают, что это военный КНДР и датируют снимок 2022 годом, добавляя, что на кепке у стоящего рядом мужчины различим знак Z (то есть, это, вероятно, россиянин).

В Сети ссылки на такое фото 2022 года отсутствуют. При этом новость с этой фотографией появилась вчера в обсуждении на форуме Reddit. Сама ветка этого форума ведётся с момента российского вторжения в Украину (то есть, с 24 февраля 2022 года). Отсюда, возможно, и пошла версия о том, что фото 2022 года.

Военные перспективы

Западные СМИ пишут о том, что идея с обстрелами российской территории "дальнобоем" сходит на нет. New York Times сообщает, что западные дальнобойные ракеты заканчиваются, поэтому Украина все реже запускает их по территории РФ.

Штаты передали очень мало ракет ATACMS - десятки штук. Британских Storm Shadow тоже осталось мало. Рассчитывать на большее Украине не приходится, особенно после прихода Трампа, который критиковал удары ATACMS. Поэтому большую часть имеющихся ракет Украина потратила сразу, поразив давно намеченные объекты, а теперь действует более осмотрительно, ведь ракет осталось "мало".

Чиновники НАТО говорят, что "эффективность ракет была ограниченной, они не изменили траекторию войны" и не стали "панацеей". Но и обострения не произошло, как опасались некоторые. Американские чиновники считают, что Москва не хочет эскалировать до прихода Трампа, и так имея стабильное продвижение на фронте.

Трамп же дает европейцам понять, что американская помощь Украине будет сокращена, и давит на них, чтобы они увеличили свою помощь. Об этом пишет The Washington Post в репортаже "Пока Украина отмечает Рождество, измученные солдаты задаются вопросом, сможет ли Трамп положить конец войне".

Репортер WP побывал в Днепропетровской области и рассказал о пессимистических настроениях украинских военных. "Нет хорошего настроения. Нет ощущения, что конец войны близок. Боевой дух падает все ниже и ниже, становится все хуже и хуже", — сказал газете замкомандира батальона 33-й механизированной бригады Кирилл.

Солдаты 33-й бригады на вопрос о том, что они думают о возможном прекращении огня в 2025 году, сказали, что приветствовали бы его, но скептически относятся к тому, что оно наступит скоро.

Бойцы с тревогой следят за изменениями в международной ситуации. "Я боюсь, что нас просто бросят. Вот такие мысли закрадываются – что поддержка и поставки от наших союзников, боеприпасов просто прекратятся. Если этого не будет, нам нечем будет стрелять", – сказал 26-летний Александр.

Но большинство украинских военнослужащих признают, что нехватка солдат сейчас так же критична, как и нехватка оружия. Некоторые специализированные должности в 33-м полку – например, водитель бронетранспортера – сократились до одного человека на батальон, что усложнило логистику для безопасной транспортировки войск туда и обратно с позиций в окопах.

"У нас вообще есть пехота? Все сводится к паре парней, и им больше 50 лет. Что они собираются делать?" – говорит 37-летний оператор беспилотника Денис.

Прблема с нехваткой пехоты по-прежнему основная для Украины, говорят военные. Украинские мужчины сопротивляются мобилизации - как на этапе "бусификации", так и после зачисления в часть.

Как заявил военный психолог Андрей Козинчук.Дезертиров стало "значительно больше" после принятия закона о "легализации" первого СЗЧ. При том, по его данным, люди пока не возвращаются в части, что позволяет им этот закон.

Напомним, что у них есть время до 1 января вернуться из СЗЧ без наказания. Ранее прокуратура сообщала, что вернуться по новому закону захотели только 4 тыс. человек. Хотя ушли в СЗЧ десятки тысяч бойцов.

То есть тренд на "голосование ногами" из армии продолжается и пока не показывает признаков изменения. Тем временем военные власти пытаются переломить его заявлениями, что будут дольше обучать солдат в учебках.

"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях длилась 2 месяца. Согласно принятым мною решениям уже есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку 1,5 месяца - вместо прежнего 30-дневного обучения", - заявил главком Сырский.

Дальше предусмотрен 5-14 дневный курс новичка в воинской части, но "в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается", признал главком. Сырский призвал командиров соблюдать это правило.

Отметим, что новый командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый ранее заявлял, что подготовку мобилизованных в учебных центрах наоборот ускорят, и будут преподавать им один и тот же курс в более сжатые сроки - за счет усовершентствованных технологий обучения.

Украина и Трамп

Украинцы считают, что Трамп приближает мир, который будет более-менее справедливым для Украины, свидетельствует опрос КМИС. 45% опрошенных заявили, что победа республиканца приближает мир, 14% считают наоборот, 22% затруднились ответить.

52% считают, что этот мир в случае достижения будет частично или полностью справедливым (29% - частично, 23% - полностью справедливым). И только 31% считает, что достигнутый Трампом мир будет несправедливым для Украины.

Этот опрос продолжает тенденцию, которая наметилась и по другим аналогичным опросам, что проводились как украинскими, так и западными социологическими службами. Там в последне время виден отчетливый уклон в сторону скорейшего завершения войны путем переговоров - и, по ряду опросов, украинцы согласны в том числе на потерю территорий.

Украинская власть при этом выступает против такого сценария. И призывает Трампа продолжать снабжение ВСУ оружием, пока ситуация не поменяется в пользу ВСУ - или хотя бы не будет остановлено нынешнее российское наступление (вероятую стратегию Банковой ввиду мирных инициатив Трампа мы анализировали здесь).

Бывший советник Офиса президент Арестович полагает, что украинская власть попытается затянуть войну еще на два года, ожидая частичного возвращения во власть американских демократов.

"У Трампа есть два года, у его администрации, потом будут перевыборы в Сенат, Конгресс. Демократы по идее должны взять реванш. В идеале бы затянуть на два года, считают некоторые лица в Киеве, до реанимации и возвращения демократов. Я думаю, что будут применяться нашим руководствам все меры для максимального затягивания этой истории. Надо будет до 15 понизить (возраст мобилизации - Ред.), они понизят до 15", - заявил экс-советник ОП.

Он считает, что в затягивании войны не заинтересован Трамп, и он имеет несколько мер давления на Киев, в частности, через публикацию результатов расследований американских правоохранителей против руководства Украины.

Также стоит отметить, что у Трампа есть и другие рычаги давления - от поставок оружия до снабжения ВСУ связью через Starlink Маска до предоставления обширных данных спутниковой разведки. И это те опции, которые Европа доволно долгое время (месяцы и даже годы) заменить для Киев не сможет.

При этом, несмотря на ряд сигналов, что новый президент США может повести дело к окончанию войны, в Москве пока таких прогнозов не дают. Путин вчера выразил сомнение в том, что война закончится в 2025 году, сказав в ответ на вопрос, что "вашими бы устами да мед пить". По словам Путина, "Россия в 2025 году продолжит достигать всех целей "специальной военной операции".

Также он дал понять, что Россия скорее всего не пойдет на предложение отсрочки вступления Украины в НАТО, как прописано в одном из планов соратников Трампа. "Байден предлагал мне отсрочку принятия Украины в НАТО на 10-15 лет, но ведь вы её потом подготовите и примете", - заявил Путин.

То есть, вероятно, Москва потребует в ходе переговоров неких гарантий "вечного" нейтралитета Украины - которые будут даны, видимо, не только Киевом, но странами Альянса.

У стран, которые занимают относительно нейтральную позицию в конфликте, есть свое мнение, как он будет разрешен. По мнению президента Сербии Александра Вучича, Китай выступит посредником в возможных переговорах, которые инициирует Трамп.

"Это будет хорошим знаком, так как Китай сможет оказывать большее влияние на Москву. Я просто беспокоюсь, что до прекращения огня может произойти что-то плохое. Я имею в виду дальнейшую эскалацию, при которой Россия ответит на огонь западных ракетных систем. Тот, кто думает, что Путин не применит это мощное оружие, ошибается", - заявил Вучич, не ответив, имеет ли он в виду ядерное оружие.

По его словам, Си Цзиньпин полгода назад заявил ему, что "до января (инаугурации нового президента США - Ред.) ничего не изменится, а после этого могут состояться переговоры".

Трамп, по мнению Вучича, "не будет поддерживать Украину финансово так сильно, как нынешняя администрация, он также пообещал заключить мир и, вероятно, сделает все возможное, чтобы выполнить это обещание, если война не обострится прежде".