Согласие Саломе Зурабишвили добровольно покинуть президентский дворец является важной символической победой грузинской власти. Хоть Зурабишвили продолжает заявлять о своей "легитимности" в качестве главы государства, но фактически она уступила свое место (причем в буквальном смысле слова) новому президенту Михаилу Кавелашвили.



После этого акции протеста оппозиции вряд ли прекратятся. Но пока у правящей партии "Грузинская мечта" получается реализовывать поэтапный план по укреплению своей власти и протесты этому помешать не могут.



Также примечательна сравнительно мягкая реакция Запада на происходящее. Несмотря на обилие грозных заявлений по-настоящему болезненные санкции (например, отмена Евросоюзом безвиза для граждан Грузии) пока не введены.

И время играет не на оппозицию.



В Вашингтоне к власти идет Трамп, который не факт, что вообще будет как-то глубоко вникать в грузинские дела. А главный европейский союзник избранного президента США Орбан уже заявил, что заблокирует любые санкции против Грузии на уровне ЕС.



Подобная реакция Запада многих удивила.



Однако она имеет объективные причины. А именно – общемировой тренд, когда влияние региональных игроков на события в отдельно взятом регионе сильнее, чем влияние глобального Запада.



Многие ассоциируют "Грузинскую мечту" с РФ, считают ее чуть ли не пророссийской партией. Однако куда меньше внимание обращают на то, что грузинские власти после выборов прямо поддержали два других важнейших соседа Грузии – Азербайджан и Турция.



Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно дал большое (длительностью более часа) интервью Дмитрию Киселеву, значительную часть которого посвятил резкой критике Запада, США и Франции, которую он назвал "failed state".



А что касается Грузии, то он поддержал принятый там закон об иноагентах ("был период и у нас, когда также грантоеды и грантодатели чувствовали себя вольготно, но мы это прекратили"), заявил, что за протестами "торчат уши" западных стран и что ситуация в Грузии это "важный фактор битвы за Кавказ" и за "традиционные кавказские ценности".



У Баку есть свой интерес к тому, чтоб ставить на нынешнее грузинское правительство. Так как прозападная оппозиция, если б пришла к власти, могла бы взять курс на сближение с идеологически близким руководителем Армении Пашиняном. Что ни Азербайджану, ни Турции не нужно.



По итогу и сложилась ситуация, в которой все соседи Грузии поддерживают "Грузинскую мечту". Пашинян, возможно, в глубине души и сочувствует оппозиции, но прямо это показать не может, так как Армения критически зависит от транзита товаров через Грузию. А потому он сразу же поздравил "Грузинскую мечту" с победой на парламентских выборах.



При таком геополитическом раскладе, грузинская власть может чувствовать себя в противостоянии с оппозицией вполне уверенно.



Противники "Грузинской мечты", вероятно, свои акции будут продолжать. Однако рассчитывать при этом они могут лишь на свои силы, не надеясь, что реакция Запада заставит грузинскую власть пойти на уступки.