Премьер-министру Израиля удалили простату
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес операцию по удалению простаты. Все прошло успешно и в данный момент политик восстанавливается.
Об этом сообщает его офис, передает The Times of Israel.
Операцию провели в связи с тем, что у политика обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая была вызвана доброкачественным увеличением предстательной железы.
После успешной операции премьера перевели в подземную палату, где несколько дней он будет вынужден провести под наблюдением. Из-за проведенной операции пришлось перенести дачу показаний Биньямином Нетаньяху в суде по нескольким обвинениям.
Как известно, в прошлом году Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора после транзиторной блокады сердца в медицинском центре "Шиба", что недалеко от Тель-Авива. За неделю до этого премьер был госпитализирован с жалобами на головокружение после поездки к Галилейскому морю.
Тогда политик сообщил, что провел несколько часов на солнце без головного убора и воды.
А весной премьер-министру Израиля удаляли грыжу, в связи с чем на время медицинских манипуляций он сложил свои обязанности.
В начале декабря мы сообщали, что президенту Бразилии Луле да Силве провели трепанацию черепа.