Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес операцию по удалению простаты. Все прошло успешно и в данный момент политик восстанавливается.

Об этом сообщает его офис, передает The Times of Israel.

Операцию провели в связи с тем, что у политика обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая была вызвана доброкачественным увеличением предстательной железы.

После успешной операции премьера перевели в подземную палату, где несколько дней он будет вынужден провести под наблюдением. Из-за проведенной операции пришлось перенести дачу показаний Биньямином Нетаньяху в суде по нескольким обвинениям.

Как известно, в прошлом году Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора после транзиторной блокады сердца в медицинском центре "Шиба", что недалеко от Тель-Авива. За неделю до этого премьер был госпитализирован с жалобами на головокружение после поездки к Галилейскому морю.

Тогда политик сообщил, что провел несколько часов на солнце без головного убора и воды.

А весной премьер-министру Израиля удаляли грыжу, в связи с чем на время медицинских манипуляций он сложил свои обязанности.

В начале декабря мы сообщали, что президенту Бразилии Луле да Силве провели трепанацию черепа.