Президент Бразилии Лула да Силва госпитализирован. Ему провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому.

Соответствующее сообщение из больницы Сирио-Либанес опубликовано в соцсетях бразильского политика.

"Операция прошла без осложнений. В настоящее время президент чувствует себя хорошо, находится под наблюдением в палате интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

Напомним, что в октябре президент Бразилии получил травму в своей резиденции, ударившись головой, после чего отменил визит на саммит БРИКС в российской Казани.

78-летний президент упал в своей резиденции и повредил голову в области затылка, заявили в администрации Лулы да Силвы. Тогда его решили не госпитализировать, но запретили авиаперелеты.

Местные СМИ сообщали, что Луле да Силве наложили три шва на голову, после того как он случайно упал в ванной. В медицинском заключении говорилось о порезе на затылке, а на МРТ нашли небольшое кровотечение - симптом легкого сотрясения мозга. Серьезная травма этой части головы грозит привести к слепоте или неспособности узнавать предметы.

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