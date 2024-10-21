Президенту Бразилии Луле да Силве наложили 3 шва на голову, после того как он случайно упал в ванной. Об этом сообщает местное издание Uol.

"Президент после возвращения из Сан-Пауло пошел в ванную своей резиденции - Дворце Алворада - где сел на скамью, но она опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок, президента доставили в больницу и наложили несколько швов.

В медицинском заключении говорится о порезе на затылке, а на МРТ нашли небольшое кровотечение - симптом легкого сотрясения мозга. Серьезная травма этой части головы грозит привести к слепоте или неспособности узнавать предметы. Врачи посоветовали политику отменить поездку в Россию и отдохнуть в течение трех дней, наиболее критических в отношении отека мозга. Медики при этом отмечают, что президент в порядке", - говорится в статье.

Напомним, из-за травмы президент Бразилии отменил поезду на саммит БРИКС в российской Казани. Сообщалось, что президент Бразилии примет участие в саммите по видеосвязи. Саммит начинается 22 сентября.