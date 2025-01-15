Украина должна продать США свою газотранспортную систему, чтобы остаться с газом.

Такое мнение высказал в Фейсбуке бывший глава Администрации президента Виктор Балога.

"Если хотим сохранить нашу газотранспортную систему – должны продать ее США. И чем скорее мы это сделаем, тем больше вероятность того, что останемся с газом. Понятно, что сегодняшний обстрел ГТС – только пристрелка и дальше, к сожалению, будут новые. А при всей исправности сил ПВО сбивать 100% ракет или БПЛА почти нереально, а значит, будут новые разрушения и рано или поздно проблемы с поставкой газа. Поэтому не ждем новых обстрелов, а уже делаем американцам предложение. Как только наша ГТС станет собственностью США или хотя бы новая администрация Белого дома проявит к ее приобретению публичный интерес – ни одна российская ракета или дрон на нее не полетит", – написал он.

Напомним, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в страны ЕС. СМИ прогнозируют, что это приведет к мировому дефициту газа.

Сегодня утром Россия выпустила по Украине более 40 ракет, их целью была газовая инфраструктура и энергетические объекты.