В Житомирской области работник морга срезал золотое кольцо с тела погибшего военного. В тот же день злоумышленник сдал его в ломбард в городе Малине за 3900 грн, после чего его задержали.

Об этом сообщила областная полиция.

По версии следствия, злоумышленник срезал золотое кольцо с руки защитника во время подготовки к погребению.

Во время церемонии похорон мужа-военного супруга заметила исчезновение кольца с его руки. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители установили, что к исчезновению кольца причастен работник морга, который готовил тело павшего к захоронению. Злоумышленник срезал с пальца защитника золотое украшение с помощью плоскогубцев.

Полиция нашла похищенное украшение в одном из местных ломбардов. Фигуранту сообщили о подозрении. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы или до семи лет лишения свободы.

Ранее полиция сообщала, что ушедший в СОЧ военный вместе с женой изготовили взрывчатку для теракта возле ТЦК в Днепре.

Также стал оизвестно, что в ходе трельбы в киевском отеле огонь открыл военнослужащий ГУР.