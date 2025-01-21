В Турции на горнолыжном курорте Карталкая в результате пожара в отеле погибли не менее 76 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликай, передает агентство Anadolu.

"По последним данным, число погибших составило 76 человек. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45-ти из них переданы родственникам. В ходе расследования на данный момент задержаны девять человек", - сказал министр.

Отмечается, что пожар начался на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center в ночь на 21 января на четвертом этаже 12-этажного здания отеля. В момент возгорания в гостинице находились более 200 человек.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу в свою очередь заявил, что в результате инцидента был ранен 51 человек, из них один находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще 17 – уже выписаны, остальные продолжают лечение.

Причина пожара пока неизвестна. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией.

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