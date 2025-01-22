Двое мужчин отобрали годовалого ребенка у матери за несуществующий долг, сообщает полиция Киевской области.

По ее информации, 20 января ночью в селе Софийская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили ребенка, а мать закрыли в квартире, забрав с собой ее мобильный телефон.

Правоохранители установили, что в квартиру женщины, воспитывающей ребенка своими силами, вошли знакомые мужчины. Им стало известно о денежных сбережениях потерпевшей. Злоумышленники потребовали вернуть фальшивый долг в сумме $200 тысяч. Однако, понимая, что женщина не признает себя "должницей", мужчины похитили ее малолетнего ребенка.

Кроме того, злоумышленники похитили 17 тысяч грн, документы, два мобильных телефона. После чего скрылись с места происшествия.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями и при силовой поддержке спецназовцев полиции Киевщины стражи порядка установили местонахождение похищенной девочки в одной из квартир в городе Киеве, по месту жительства сообщницы фигурантов. К счастью, ребенок не пострадал. Меньше чем за сутки правоохранители установили и задержали всех злоумышленников. Ими оказались 21-летний и 22-летний жители столицы, а также 31-летняя сообщница", – говорится в сообщении.