В столице Перу Лиме, в клинике "Санта-Исабель" появился на свет первый ребенок, при зачатии которого использовалась новая технология созревания яйцеклетки вне тела. Технология под названием Fertilo является разновидностью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Об этом сообщает американская биотехнологическая компания Gameto, разработавшая эту технологию.

В отличие от традиционного ЭКО, при котором женщинам в течение 10-14 дней проводят высокодозную гормональную стимуляцию для созревания яйцеклеток, Fertilo использует сконструированные молодые поддерживающие клетки яичника для воссоздания естественного процесса созревания яйцеклеток в лабораторных условиях. Этот процесс заменяет 80% гормональных инъекций, необходимых при традиционном ЭКО, и сокращает продолжительность циклов лечения всего до трех дней, а также количество и тяжесть побочных эффектов.

"Этот прорыв представляет собой историческую веху в репродуктивной медицине. Возможность созревания яйцеклеток вне организма с минимальным гормональным вмешательством значительно снижает такие риски, как синдром гиперстимуляции яичников, и смягчает побочные эффекты, вызванные высокими дозами гормонов. Fertilo — это большое достижение для женщин, которые не могут переносить или не хотят подвергаться бремени традиционного протокола ЭКО", — прокомментировал событие руководитель Pranor Labs & Science Луис Гусман, который курировал цикл ЭКО с использованием Fertilo.

Компания Gameto уже расширила доступность программы Fertilo и получила разрешение регулирующих органов на ее применение в Австралии, Японии, Аргентине, Парагвае, Мексике и Перу.

В прошлом году мы рассказывали, что в США родились первые в мире дети, зачатые с помощью ЭКО, выполненного роботом.

Также мы приводили статистику по Украине, согласно которой двое-трое детей из каждой сотни новорожденных в стране появляются на свет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.