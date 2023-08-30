В Ровенском городском роддоме родился мальчик массой более шести килограммов. Это первый подобный случай в роддоме.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на главврача Светлану Муравскую.

Врач сказала, что это генетическая особенность матери мальчика, первый ее ребенок тоже родился с большим весом.

Мальчик весом 6330 граммов и ростом 65 сантиметров - второй ребенок Ангелины, ей провели кесарево сечение. Первого сына она тоже рожала в Ровенском городском роддоме, тогда это были естественные роды.

"Это первый такой богатырь. Периодически, когда я слышу о таком от коллег из других регионов, то больше им сочувствую, чем завидую. Но наша пациентка Ангелина уже второй раз к нам обращается в заведение. Это генетическая особенность, в этой семье все детки рождаются больше четырех килограммов, большие. Ребенок более пяти килограммов в медицине называется гигантский ребенок", - отметила Муравская.

Главврач добавила, что мать накануне предупреждали, что ребенок будет весом более пяти килограммов.

"Но более шести килограммов — никто из нас не был готов. Приблизительно это вес трехмесячного ребенка, который родился около четырех килограмм. Ангелина ростом 185 сантиметров и при этом абсолютно стройная", - сказала Муравская.

По ее словам, мать и ребенок здоровы. В роддоме добавили, что ребенок с таким весом - один из самых больших, которые рождались не только в Ровно, но и в Украине.

Ранее в Великобритании родился ребенок с ДНК от трех человек. Большую часть генетического материала он получил от матери и отца, но еще около 0,1% - от женщины-донора.

А в Израиле женщина родила девочку, в животе у которой врачи обнаружили эмбрион.