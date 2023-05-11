В Великобритании родился ребенок с ДНК от трех человек. Большую часть генетического материала он получил от матери и отца, но еще около 0,1% - от женщины-донора.

Об этом сообщает ВВС.

Новаторский метод является попыткой предотвратить рождение детей с митохондриальными заболеваниями. Они считаются неизлечимыми и могут привести к летальному исходу в течение нескольких дней или даже часов после рождения.

Митохондрии - это крошечные отсеки, которые находятся практически в каждой клетке тела, и превращают пищу в пригодную для использования энергию. Дефектные митохондрии не могут питать организм и приводят к повреждению головного мозга, атрофии мышц, сердечной недостаточности и слепоте. Ежегодно в Великобритании рождаются до 150 таких младенцев.

Пока метод, примененный в Британии, рассматривается как единственный способ иметь собственного здорового ребенка у семей с митохондриальными заболеваниями.

Лечение донорством митохондрий — это модифицированная форма ЭКО, в которой используются митохондрии из здоровой донорской яйцеклетки. Их можно пересаживать после оплодотворения яйцеклетки, или до этого.

Способ пересадки донорской митохондрии после оплодотворения

Способ пересадки донорской митохондрии до оплодотворения

Митохондрии имеют свою собственную генетическую информацию или ДНК, что означает, что технически получившиеся дети наследуют ДНК от своих родителей и немного от донора. Это постоянное изменение, которое будет передаваться из поколения в поколение.

Донорская ДНК имеет отношение только к созданию эффективных митохондри и не влияет на другие черты, такие как внешний вид.

Такой метод впервые был применен в Ньюкасле. Правда, неизвестно, была ли тогда эта техника успешной. В 2015 году в Великобритании были приняты законы, разрешающие создание таких детей.

Управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) сообщает, что по состоянию на 20 апреля 2023 года родилось менее пяти таких детей. Но никакие подробности не разглашаются из-за соображений конфиденциальности.

"Будет интересно узнать, насколько хорошо метод митохондриальной заместительной терапии работает на практическом уровне, избавились ли дети от митохондриальных заболеваний и есть ли какой-либо риск, что у них могут развиться проблемы в более позднем возрасте", - прокомментировал методику профессор Робин Ловелл-Бэдж из Исследовательского института Фрэнсиса Крика.