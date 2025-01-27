В понедельник, 27 января, в Украине идет 1069-й день войны с Россией.

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9.16 В Ивано-Франковской области целью атаки «Шахедов» были объекты критической инфраструктуры, сообщает ОВА.

Есть возгорание. Без пострадавших.

8.42 Во время ночного налёта "Шахедов" пострадала инфраструктура Самаровского (ранее Новомосковского) района Днепропетровской области.

В самом Днепре повреждены три многоэтажки, заявляет ОВА, комментируя ночные прилёты.

Также есть разрушения на территории промышленного предприятия в районе Марганца.

"Масштабную атаку" беспилотников зафиксировали в Ивано-Франковске. Как заявил мэр города, повреждений гражданского сектора нет.

8.10 Военный паблик Deep State опровергает заявления ВСУ о частичном контроле Великой Новосёлки.

Паблик приводит кадры присутствия РФ в центральной части поселка.

"Пожалуй, это впервые на нашей памяти, когда официально кто-то еще "удерживает", а ка...пы ходят по поселку прусским маршем с флагами и запускают салюты", - заявляет украинский телеграм-канал и добавляет, что "ложь нас всех погубит".