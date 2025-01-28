В России призывают проверить популярную среди пользователей соцсетей подросткового возраста песню "Сигма бой". Композицию заподозрили в сексуализации детей.

Как пишут российские СМИ, православные активисты из движения "Сорок сороков" написали заявление в генеральную прокуратуру РФ из-за танцев в клипе на песню ее исполнительниц - 11-летней Бэтси (Светланы Чертищевой) и 12-летней Марии Янковской.

Также активистам не понравились концертные выступления девочек с песней.

"Когда они выходят на сцену с телодвижениями бёдрами как у взрослых дам лёгкого поведения, это представляет собой информацию, направленную на сексуализацию детей. Песня также довольно романтического откровенного содержания, которое тоже не свойственно несовершеннолетним детям 12-13-летнего возраста. Там речь идет о романтических отношениях, которые свойственны совершеннолетним лицам", — заявляют активисты.

Соавтор песни и отец одной из девочек Михаил Чертищев обвинения отрицает и призывает проверить саму организацию "Сорок сороков", которая регулярно пишет подобные заявления правоохранителям.

"У нас там нет никаких суперкоротких юбок, мы вообще не продвигаем детей в таком направлении. Если они что-то увидели, я думаю, что это вопрос больше в их сторону — что они там увидели и почему они вообще что-то такое видят подобное", — сказал Чертищев.

Отметим, что песня "Сигма бой" сейчас популярна и на Западе, где под нее снимают видео многие школьники. На Ютубе у клипа на песню уже около 70 миллионов просмотров.

На днях депутат Европарламента из ФРГ Нела Риль обвинила композицию в пропаганде патриархальных и пророссийских ценностей.

Между тем в Украине в минувшем году полиция составила протоколы на двух 16-летних школьников, слушавших рэп на русском языке во дворе лицея.