Германия продолжит финансировать гуманитарные проекты в Санкт-Петербурге общим объемом в 12 млн евро, несмотря на продолжение войны в Украине.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Германии на 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

По данным МИД ФРГ, блокада Ленинграда была страшным преступлением, которое Вермахт совершил против Ленинграда и его населения.

"В знак примирения и почтения памяти федеральное правительство поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге. В этой больнице лечатся многочисленные жертвы блокады, которые еще живы. Германия осознает свою историческую ответственность и продолжает эти меры, несмотря на российскую агрессивную войну против Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается и то, что Германия взяла на себя ответственность во всем мире за преступления, совершенные во время Второй мировой войны, и будет продолжать это делать.

О том, что на проект для блокадников Германия выделила 12 миллионов евро, сообщалось еще в 2019 году.

Напомним, год назад в Германии признали свою историческую ответственность за преступления немецких войск, совершенные во время блокады Ленинграда.

Между тем на недавнем съезде немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" делегаты отказались осуждать Россию за вторжение в Украину и за "антигерманские нарративы".