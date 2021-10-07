Правительство Германии 6 октября решило выплачивать пережившим блокаду Ленинграда евреям ежемесячную пенсию в размере 375 евро. Пенсию получат около 6500 человек, среди которых не только блокадники, но и люди, сумевшие избежать от нацистского террора во Франции и Румынии.

Об этом сообщается на сайте Комиссии по еврейским материальным искам к Германии.

Жертвы нацистов будут иметь право на получение ежемесячной пенсии, если они принадлежат к одной из следующих групп:

жившие в блокадном Ленинграде не менее трех месяцев;

проживавшие с 1 апреля 1941 по 31 августа 1944 года не менее трех месяцев подряд под оккупацией в границах Румынии до 1 апреля 1941 года;

не менее трех месяцев прожившие во Франции в подполье, в том числе с доступом ко внешнему миру.

"По мере старения этого последнего поколения выживших их нужды возрастают. Даже через 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и возвращают выжившим частицу достоинства, которая была отнята у них в молодости", - прокомментировал достигнутое с правительством ФРГ соглашение президент Комиссии по еврейским материальным искам Гидеон Тейлор.

Комиссия является неправительственной организацией со штаб-квартирой в Нью-Йорке и филиалами в Германии и Израиле. Она ведет переговоры с ФРГ о компенсациях для жертв Холокоста со дня основания в 1952 году. Комиссия была создана представителями 23 крупных международных еврейских организаций.

Между тем в Киеве 6 октября чтили память расстрелянных в Бабьем Яру. На памятном мероприятии выступил Владимир Зеленский и уже традиционно обвинил советскую власть.

"Страна" подробно рассказывала, как прошло это мероприятие.