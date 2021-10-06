Сегодня, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии к 80-летию массовых казней в Бабьем Яру.

Об этом сообщает телеканал "UA:Перший".

Так, Зеленский назвал Бабий Яр "местом, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной". И заявил, что "пандемия Холокоста началась здесь".

Далее президент в красках описал, как убивали людей "в промышленных масштабах". Процитировал объявление: "Всем жидам Киева прибыть сюда" (предположительно, речь идет о вокзале, где собирали евреев Киева).

Кроме этого, Зеленский заявил, что кроме евреев убивали ромов, украинцев, военнопленных. Сказал, что Бабий Яр - это "памятник человеку, который убивает".

Также глава государства добавил, что Украина - государство, где важен человек, а не идеология (в отличие от нацистов). Также Зеленский сказал, что нынешнее мероприятие - это "тест на единомышленников".

Напомним, из высоких гостей прибыли президенты Израиля и Германии - люди, обладающие номинальными полномочиями.

При этом Зеленский не удержался от критики СССР. Он заявил, что советская власть сливала в Бабий Яр отходы, "трагедию пытались просто не замечать".

Президент упрекнул, что рядом с этим местом строили стадионы и другие объекты. И не построили "достойного мемориального комплекса".

Монумент "Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской Армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яру" был установлен еще в 1976 году.

Ранее мы писали о том, как в Украине начали отмечать 80-ю годовщину расстрелов в Бабьем Яру.

Также "Страна" сообщала, что министр культуры Александр Ткаченко фактически уровнял роль СССР и нацистской Германии в трагедии Бабьего Яра заявив, что в месте массового убийства нацистами евреев-киевлян лежат "жертвы тоталитарных режимов".