Не очень заметно на фоне текущих событий в мире обсуждают памятную дату – 5 лет с начала эпидемии ковида, которая с января 2020 года распространилась из Китая по всему миру.



Между тем, она стала сильнейшим потрясением для всей планеты и привела к далекоидущим последствиям. В том числе и политическим.



В частности, подкосила рейтинг Трампа и, во-многом, предопределила его поражение на выборах.



Очень большое значение пандемия имела и для Украины. Фактически, она запустила процессы, которые привели к полномасштабной войне. Или, если точнее, не дала запуститься процессам, которые могли бы ее предотвратить.



Пандемия сломала реализацию в Украине сценария, который сейчас называют "грузинским" - восстановление отношений с Россией при некотором отдалении от Запада.



Зеленский образца 2019-начала 2020 года вполне подходил на роль "украинского Иванишвили". Выходец из русскоязычного Кривого Рога, зарабатывавший в свое время большие деньги на российском рынке и хорошо на нем известный, пришел к власти с главным лозунгом об окончании войны, ради которой он был готов говорить "хоть с чертом" (то есть – с Путиным). Диалог с российским президентом у Зеленского действительно завязался, хотя и не без проблем. Но они созванивались и даже встречались в Париже. Проводились и масштабные обмены пленными.



Правда, камнем преткновения оставалась реализация политической части Минских соглашений. Подписанные в феврале 2015 года они предусматривали наделение неподконтрольных Украине районов Донбасса особым статусом, закрепление его в Конституции, проведение там выборов, после которых Украине передавался бы контроль над границей с РФ.



При Порошенко украинские власти не хотели принимать неподконтрольную часть Донбасса обратно с особым статусом и проводить там выборы до передачи контроля над границей, а потому реализацию "Минска" поставили на паузу.



Публично не подтверждал готовность выполнять политическую часть и Зеленский.



Однако, с конца 2019 года, стало появляться все больше свидетельств, что определенный переговорный процесс с Россией у новых руководителей Украины начался. Основную роль в нем играла связка Ермак-Козак. Ермак тогда был помощником президента Украины. И, в том числе, занимался и коммуникациями с Россией (на этой почве его недоброжелатели начали раскручивать тему, что он якобы "русский шпион"). Козак был заместителем главы администрации президента РФ, отвечавший за переговоры в минском формате.



Также активно за восстановление отношений с РФ и за уменьшение влияния Запада на Украину выступал и близкий тогда к Зеленскому олигарх Игорь Коломойский (он контролировал значительную часть фракции "Слуга народа"). В интервью "Нью-Йорк Таймс" в ноябре 2019 года он заявлял: "Россия – сильнее. Мы должны улучшить наши отношения. Люди в Украине хотят мира, хорошей жизни, они не хотят войны. Вы (Америка – Ред.) вынуждаете нас к войне и даже не даете денег для этого".

Подобные настроения были и у многих других представителей ближайшего окружения президента.



Стал более мягким в отношении Зеленского и тон Кремля. В конце 2019 года был продлен на 5 лет контракт на транзит газа через Украину.



Много шума наделал и странный визит Зеленского в Оман в начале января 2020 года, куда он полетел вроде как отдыхать или вести переговоры с оманскими властями. Но в это же время там приземлился и самолет секретаря Совбеза РФ Патрушева, что сразу породило конспирологическую версию о том, что они провели встречу и заключили некие "оманские договоренности" по взаимодействию Зеленского и Кремля.

Никаких конкретных подтверждений, впрочем, эта версия не получила.



Однако вскоре в Украине начали стремительно развиваться внутриполитические события.

В начале февраля был отправлен в отставку глава Офиса президента Андрей Богдан. Вместо него был назначен Андрей Ермак.

Далее были отправлены в отставку ориентированные на западные структуры премьер Андрей Гончарук и генпрокурор Рябошапка.



Было сформировано новое правительство во главе со Шмыгалем, который в одном из первых же своих выступлений сказал, что нужно подумать над поставкой воды в Крым (его правда, сразу затравили националисты и он фактически отказался от своих слов). Пошли слухи, что Украина не намерена продолжать сотрудничество с МВФ. Развернулась масштабная кампания (с участием депутатов от "Слуги народа") против так называемых "соросят".



Далее Ермак и Козак договорились о создании координационного совета в составе представителей Украины и "ЛДНР". В российских госСМИ это подавалось как эпохальная веха по урегулированию конфликта на Донбассе.



В целом, к началу марта создавалось впечатление подготовки крупного разворота курса Украины.



Но следом произошло два события, которые этот разворот (если он и планировался) остановили.



Во-первых, после акций протеста, организованных националистами, Ермак сдал назад и отказался от идеи создания Координационного совета. Это вызвало резко негативную реакцию РФ.



Во-вторых, пандемия коронавируса добралась до Украины и стало понятно, что страна вскоре отправится на карантин со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями, включая экономические проблемы. И, на этом этапе, Зеленского убедили в том, что сотрудничество с МВФ критически важно и без него страна не выживет. Переговоры с Фондом возобновились, были выполнены его условия, включая голосование за закон о продаже земли. Ориентация на Запад сохранилась и упрочилась.



Впрочем, даже несмотря на это реализация "грузинского сценария" полностью исключена не была. Более того, его элементы продолжали проявляться и далее в виде, например, публикаций "пленок Деркача" - разговоров Порошенко и Байдена (как утверждает нардеп Дубинский, это происходило при поддержке Банковой). Был ужесточен режим контроля за прекращением огня на Донбассе, который позволил несколько месяцев поддерживать реальное перемирие.



Однако по ключевым вопросам вроде реализации Минских соглашений никаких подвижек не было.



Кремль и Банковая, безусловно, могли бы взаимно вынести "за скобки" наиболее проблемные решения (вроде политической части Минска) и сосредоточиться на реальных к исполнению задачах (например, уменьшение влияния националистов, которые "доставали" и самого Зеленского), чтоб потом постепенно перейти к более существенным переменам. Например, после завершения эпидемии ковида, когда зависимость от денег МВФ стала бы уже не такой острой.



Примерно так действовал Кремль и в отношении Грузии начиная с прихода к власти Иванишвили в 2012 году. Медленно, постепенно, по разным пунктам, восстанавливая отношения, не педалируя тему Абхазии и Южной Осетии.



Неизвестно, впрочем, предлагался ли такой "мягко-постепенный" вариант в 2020 году Кремлем Зеленскому или Зеленским Кремлю. Но если предлагался, то, договоренности, очевидно, достигнуты не были. Уже с лета РФ резко ужесточила риторику против украинских властей. Одновременно, накат на Банковую начала осуществлять и ОПЗЖ. Судя по всему, Москва сделала ставку на "снос" Зеленского и замену его на другую фигуру.



И план этот принес определенные плоды. Уже к началу 2021 года ОПЗЖ вышла на первое место в опросах, рейтинг президента и "Слуги народа" быстро падал.



В таких условиях Зеленский окончательно "закрыл" тему разворота курса страны и усилил взаимодействие с Западом. По еще одной конспирологической версии окончательно это было утверждено во время встречи Зеленского с главой британской разведки MI6 Муром осенью 2020 года. Хотя, как и в случае с "оманскими договоренностями" с Патрушевым, никаких конкретных доказательств такой конспирологии нет.

Тем временем, в ноябре 2020 года на выборах победил Байден (при том, что сторонники разворота курса Украины активно взаимодействовали с командой Трампа).

И события вскоре приняли резкий оборот.

В феврале 2021 года Зеленский ввел санкции против главной ударной силы ОПЗЖ - телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком. Также были введены санкции и против самого Медведчука.

Путину как бы показали, что план изменения власти в Украине и ее курса внутриполитическими методами будет пресечен любым способом.



И далее перед Кремлем встал выбор между двумя вариантами.



Первый – как говорят психологи, "отпустить проблему", которая в данный момент не может быть решена. И сыграть вдолгую, просто выждав нового подходящего момента для попытки изменить курс страны через "грузинский сценарий". Тем более, что Зеленский, скорее всего, потерял бы власть после парламентских и президентских выборов в 2023-2024 годах. Или просто "забыть" об Украине, минимизировав какую-либо зависимость РФ от отношений с Киевом. Например, через запуск обходных газопроводов и через включение в состав РФ "ЛДНР" с полным прекращением огня по тогдашней линии разграничения на Донбассе, чтоб она функционировала в том же режиме, как и граница с аннексированным Крымом после 2014 года.



Второй – начать вторжение, чтоб курс Украины поменять военным путем. Путин, неожиданно для многих, выбрал именно этот вариант. Почему - мы детально анализировали в отдельном материале.



Возможно ли возвращение к "грузинскому сценарию" в будущем, если война завершится не через капитуляцию одной из сторон, а на некой компромиссной основе (например, по описанному здесь плану)? И Украина с Россией продолжат сосуществовать как два соседних государства, прошедших через кровопролитную войну друг с другом, однако затем начавших восстанавливать отношения, как это мы видим на примере Грузии и РФ (в 2008 году они тоже воевали между собой)?



Пока это кажется почти невероятными после понесенных потерь и разрушений, которые по своему масштабу в нынешней войне абсолютно несоизмеримы с тем, что было между россиянами и грузинами 17 лет назад.



Однако мир, похоже, вступает в столь бурную эпоху, что даже самые фантастические варианты полностью исключать нельзя. Но для этого нужно, как минимум, чтоб закончилась война.