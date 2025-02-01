На ивано-франковском ТВ в эфир к мэру города Русланe Марцинкиву ворвалась пенсионерка и возмутилась наличием в городе магазина "Аврора".

Соответствующий фрагмент видео распространился в телеграм-каналах Украины.

"Почему во Франковске и в Киеве открыты магазины в честь крейсера "Аврора"?" – задалась вопросом женщина.

Телеведущий на это заметил, что "Аврора" – это не только российский крейсер, что стал символом начала Октябрьской революции, но и просто женское имя.

Отметим, что изначально Авророй звали богиню зари у древних римлян.

Ранее звезда фильма "Тени забытых предков" попала в скандал из-за выступления на русском языке.

Перейти на украинский от артистки потребовал активист Руслан Кошовенко, чей брат-близнец Владимир "зиговал" на марше в честь дивизии СС "Галичина" в апреле 2021 года. Оба брата входили раньше в "языковой патруль".

Комментируя инцидент, активист назвал Кадочникову "заслуженной артисткой России", а затем "к@рвой" и "тёлкой". При этом он удивился тому, что "весь зал накинулся на меня, а ей аплодировал".

Также мы публиковали видео языкового инцидента между полицейским и военными во Львове.