Сегодня, 2 февраля, исполняется 10 лет со дня гибели украинского музыканта Кузьмы Скрябина.

Певец, продюсер и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 в Самборе Львовской области. Он записал 20 студийных альбомов, организовал собственное интернет-радио и написал несколько книг.

Кузьма Скрябин был известен своей активной гражданской позицией, публично и жестко критиковал власти.

Он погиб в аварии в Днепропетровской области. За рулем своего внедорожника Скрябин возвращался из Кривого Рога, где накануне состоялся концерт и около села Лозоватка Криворожского района столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. От полученных травм он погиб на месте.

На момент гибели певцу Кузьме Скрябину было 46 лет.

Его дочь Барбара Кузьменко на своей станице написала: "10 лет. А боль не станет меньше никогда".

Напомним, в 2020 году президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Герой Украины.

Ранее мы писали, что в селе под Киевом находится памятник Кузьме Скрябину. Он сделан в виде лавочки, на которой в раскованной позе сидит музыкант, закинув ногу на ногу и положив руку на спинку. Любой фанат Скрябина может сесть рядом и сфотографироваться с кумиром.