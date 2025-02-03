Греческий остров Санторини в Эгейском море пытаются покинуть люди в страхе перед извержением вулкана.

Об этом сообщает портал "Нафтемпорики".

"Огромные очереди образовались в порту Афиниос на Санторини, поскольку сотни местных жителей и людей, посетивших остров, готовятся покинуть его на паромах из-за постоянной сейсмической активности, а также из-за страха более сильного землетрясения или пробуждения вулкана", - говорится в сообщении.

За последние двое суток в регионе произошло более 200 землетрясений, в понедельник закрыты школы на Санторини и еще на нескольких островах Кикладского архипелага в Эгейском море. Наибольшее землетрясение магнитудой 4,6 балла произошло между Санторини и соседним островом Аморгос. Местные жители сообщали, что в один момент землетрясения были каждые 20 минут.

Гражданам рекомендуется избегать больших скоплений внутри зданий. Многие жители Санторини провели ночь на улицах в машинах и палатках из-за опасения разрушений.

Напомним, прошлой осенью Центральную Европу накрыли мощные наводнения.

Также мы писали, что на Тайване произошло два мощных землетрясения магнитудой до 7,7 баллов. Сообщалось о погибших, пострадали сотни человек.