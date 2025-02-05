В Испании решили сократить рабочую неделю с 40 до 37,5 часов. Решение уже утвердило правительство страны, однако теперь его должен одобрить еще и парламент.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно изменениям, рабочие должны будут выходить на пять рабочих смен по 7,5 часов.

"Это предложение направлено на то, чтобы жить лучше, работать меньше и быть гораздо более продуктивным и эффективным в экономическом плане", - заявила министр труда Йоланда Диас, инициировавшая изменения.

А министр экономики Карлос Куэрпо признал, что голосование в парламенте "будет непростым", но он уже ведет переговоры по этому вопросу.

"Когда инициатива выносится на голосование на улицы, очень сложно найти причины для ее отклонения", - добавила Диас, сославшись на общественную поддержку инициативы.

При этом у инициативы уже появились противники. Правоцентристская каталонская партия "Вместе за да" и главное лобби работодателей Испанская конфедерация деловых организаций заявляют, что она приведет к увеличению издержек испанских компаний и сделает их менее конкурентоспособными.

До ноября правительство вело переговоры с конфедерацией, но они сорвались после того, как работодатели заявили, что сокращенная рабочая неделя не должна устанавливаться законом, а определяться коллективными договорами с учетом потребностей каждой компании.

Ранее мы писали о том, что правительство Испании приняло решение провести эксперимент, в ходе которого рабочую неделю сократят на один день.

Также на Всемирном экономическом форуме в Давосе предлагали перейти на четырехдневную рабочую неделю, аргументируя это тем, что так повышается трудоспособность и лояльность к компаниям у работников.