В законопроекте о создании военной полиции сказано, что ее численность должна составлять 1,5% от численности армии. В военную полицию могут набрать более 100 тысяч человек.

Об этом заявил в студии телеканала "Новини.LIVE" народный депутат из депутатской группы "Восстановление Украины" Анатолий Бурмич.

"Это больше 100 тысяч, наверное. Тогда презентовали, что это будет создано на базе военной службы правопорядка, которая подчинялась министру обороны. Она будет тоже подчинятся министру обороны, но с более широкими полномочиями, которые будут касаться не только военных, но и гражданских", - заявил Бурмич.

Он усомнился в целесообразности создания такого ведомства.

Отметим, что численность Сил обороны составляет меньше миллиона человек. Но 1,5% от миллиона составляет 15 тысяч человек, а не 100 тысяч.

Напомним, весной в Минобороны призвали Верховную Раду как можно быстрее принять закон о военной полиции.

Однако летом парламент временно снял с рассмотрения законопроект о ней. К проекту планировали вернуться после проведения дополнительных консультаций.