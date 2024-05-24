В Украине хотят создать военную полицию.

Законопроект о военной полиции представила зампредседателя оборонного комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая во время итогового заседания рабочей группы по разработке системы военной юстиции в Украине, передает "Судебно-юридическая газета".

Законопроектом определяются статус военной полиции, правовые основы организации деятельности, общая структура и личный состав, основания и порядок применения мер физического воздействия, специальных средств, огнестрельного оружия военнослужащими военной полиции, правовая и социальная защита личного состава военной полиции.

По словам инициаторов, наработанный законопроект обеспечит функционирование эффективного органа, способного выполнять задачи по поддержанию правопорядка и военной дисциплины в Минобороны, ВСУ и Госспецслужбе транспорта.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, разрешающий нацгвардейцам применять наручники и шокеры против водителей.

Также в законопроекте о расширении полномочий Нацгвардии Украины предлагается разрешить военнослужащим использовать служебных собак для задержания административных нарушителей и разгона митингов.