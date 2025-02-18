Во вторник, 18 февраля, в Украине идет 1091-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11.01 Ставки на прекращения войны в Украине в этом году на букмекерской платформе Polymarket выросли до 63%, а на встречу Путина и Трампа в ближайшие два месяца - до 78%.

10.26 Глава Константиновской ГВА пострадал в результате атаки дронов, сообщает МВД.

Дроны атаковали автомобиль со спасателями и полицией, когда они везли воду людям. А затем повторно ударили по парамедикам, когда они помогали раненым.

10.04 Прогресс в переговорах между США и Россией возможен в ближайшие 2-3 месяца, заявил член российской переговорной делегации Кирилл Дмитриев в Эр-Рияде.

«Администрация Байдена не стремилась понять обеспокоенность России, сейчас США готовы выслушать и понять позицию России», - заявил Дмитриев.

9.34 В Эр-Рияде начались переговоры США и РФ по Украине, сообщают российские СМИ.



8.30 Российские войска снова продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и вошли с юга в село Константинополь.

Оно имеет ключевое значение для ликвидации Андреевского мешка, который продолжают удерживать ВСУ.

Также россияне продолжают наступление к западу от Великой Новоселки. Там они продвинулись в сторону Бурлацкого.

Активное наступление под Великой Новоселкой РФ начала с 10 февраля (на карте - динамика фронта с этой даты).

7.37 "Шахед" попал по многоэтажке в городе Долинская Кировоградской области.

Пострадали три человека – мать и двое детей. 38 человек эвакуированы.