В понедельник, 24 февраля, в Украине идет 1097-й день войны с Россией.

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8.01 Ночью дроны атаковали российский НПЗ в Рязани.

На месте виден пожар. Это уже третья атака на данный завод с начала года.

7.39 В Броварах ночью от атаки "Шахедов" пострадали два новостроя.

Местные паблики пишут, что дома была ещё не заселены. Пострадал охранник.