В понедельник, 24 февраля, в Украине идет 1097-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
8.01 Ночью дроны атаковали российский НПЗ в Рязани.
На месте виден пожар. Это уже третья атака на данный завод с начала года.
7.39 В Броварах ночью от атаки "Шахедов" пострадали два новостроя.
Местные паблики пишут, что дома была ещё не заселены. Пострадал охранник.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.