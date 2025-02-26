В среду, 26 февраля, в Украине идет 1099-й день войны с Россией.

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Последние новости

8.03 Российские войска продвинулись за минувшие сутки в Котляровке у границ Днепропетровской области (южнее Покровска).

Такую динамику показывает карта Deep State.

Также РФ захватила новые позиции в Скудном со стороны Великой Новосёлки и взяли село Новоочеретоватое. О цели наступления в этом районе мы писали здесь.

Кроме того, российские войска провели атаку и продвинулись в селе Тополи у границы с РФ в Харьковской области.

7.42 В Харькове после атаки беспилотников пострадала многоэтажка, два человека травмированы.



7.39 В Крюковщине Киевской области после атаки дронов погибла девушка, ещё два человека получили травмы.

Пострадали частные дома и постройки, также выбило окна в многоэтажках.