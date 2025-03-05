Один из самых известных киллеров на постсоветском пространстве, 58-летний Алексей Шерстобитов по кличке Лёша-солдат, отбывающий наказание в российской колонии, заявил о желании отправиться на войну в Украину.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их информации, Шерстобитов подал прошение об условно-досрочном освобождении. Начальство ИК-2 УДО одобрило, поскольку считает, что заключенный исправился и готов выйти на свободу, однако окончательный вердикт об освобождении должен принять суд. Киллер слабо верит в положительное решение суда, поэтому изъявил готовность пойти воевать, хотя ещё несколько лет назад настраивал своих сокамерников против участия в украинских событиях. Сейчас же он резко изменил позицию.

Недавно Шерстобитова перевели из строгой колонии №6 во вторую с более свободными условиями содержания. В липецком управлении Федеральной службы исполнения наказаний информацию о киллере назвали фейком и отказались комментировать.

На счету Шерстобитова, который был членом медведковской и ореховской ОПГ (преступных группировок на территории Москвы 1990-х годов), 12 доказанных убийств и покушений. Освободиться он должен в 2029 году.

Ранее мы писали о том, что при штурме Бахмута погибли 19,5 тысяч "вагнеровцев", 90% которых были завербованными заключенными, а не обычными наемниками.

Также мы рассказывали, что в России за участие в войне с Украиной освободили двоих убийц из банды Цапков. В числе жертв банды был младенец.