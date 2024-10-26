В Липецкой области РФ произошел громкий побег: шестеро заключённых, среди которых пятеро граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана, сбежали из исправительной колонии №2.

Как выяснилось, заключённые готовили побег более полугода, украли инструменты и вырыли два подкопа общей длиной около 65 метров.

Побег обнаружили вечером 25 октября, и к утру заключённые получили фору в два часа. По данным российских СМИ, беглецов на свободе могла ожидать машина сообщников, а также предполагалось, что они разделились и переоделись, чтобы им было легче скрыться.

Заключённые отбывали наказания за тяжкие преступления, включая наркотики, разбой и изнасилования. С последней статьей связана одна из версий побега - перевод части группы заключенных в категорию "опущенных".

Двое беглецов уже пойманы в Тамбовской области, где, по словам очевидцев, добирались на попутках. Ещё двоих взяли у элеватора в Липецкой области. Ещё двоих ищут по пути в Подмосковье.

На сегодняшний день поиски оставшихся беглецов продолжаются. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов призвал население к спокойствию и предупредил о возможных "дезинформационных вбросах".

Липецкая ИК-2 - известная в России тюрьма. Там отбывает 23-летний срок Алексей Шерстобитов (Леша Солдат) — один из самых знаменитых киллеров 90-х годов.

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