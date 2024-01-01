Во Львове заключенный сбежал из колонии, где отбывал тюремный срок, а потом сам позвонил в полицию, чтобы его задержали.

Об этом стало известно из приговора суда, вынесенного Шевченковским районным судом Львова.

Как сообщается, мужчина отбывал трехлетний срок за кражу. Однако, отсидев более половины тюремного наказания, в июле 2023 года он сбежал из-под стражи во время выполнения хозяйственных работ.

Покинув территорию колонии, мужчина впоследствии сам позвонил на линию "102" и сообщил о бегстве и своем местонахождении. Правоохранители задержали мужчину.

Своё бегство заключенный объяснил отчаянием, испытанным в результате физического и психологического унижения со стороны работника колонии и отсутствием реакции на его жалобы. В содеянном заключенный искренне раскаялся и просил его строго не наказывать.

Шевченковский районный суд города Львова признал мужчину виновным в бегстве из-под стражи и приговорил к трем годам лишения свободы. Но с учетом предыдущего приговора он будет отбывать срок 3 года и 2 месяца.

Отмечается, что, по заключению судебно-психиатрического эксперта от 16.12.2021, обвиняемый проявлял признаки легкой умственной отсталости, но был признан вменяемым.

Напомним, несколько лет назад в Ивано-Франковске подозреваемый в мошенничестве мужчина сбежал из зала суда.

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