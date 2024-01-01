Сбежавший из колонии во Львове сам позвонил в полицию, чтобы его забрали обратно
Во Львове заключенный сбежал из колонии, где отбывал тюремный срок, а потом сам позвонил в полицию, чтобы его задержали.
Об этом стало известно из приговора суда, вынесенного Шевченковским районным судом Львова.
Как сообщается, мужчина отбывал трехлетний срок за кражу. Однако, отсидев более половины тюремного наказания, в июле 2023 года он сбежал из-под стражи во время выполнения хозяйственных работ.
Покинув территорию колонии, мужчина впоследствии сам позвонил на линию "102" и сообщил о бегстве и своем местонахождении. Правоохранители задержали мужчину.
Своё бегство заключенный объяснил отчаянием, испытанным в результате физического и психологического унижения со стороны работника колонии и отсутствием реакции на его жалобы. В содеянном заключенный искренне раскаялся и просил его строго не наказывать.
Шевченковский районный суд города Львова признал мужчину виновным в бегстве из-под стражи и приговорил к трем годам лишения свободы. Но с учетом предыдущего приговора он будет отбывать срок 3 года и 2 месяца.
Отмечается, что, по заключению судебно-психиатрического эксперта от 16.12.2021, обвиняемый проявлял признаки легкой умственной отсталости, но был признан вменяемым.
Напомним, несколько лет назад в Ивано-Франковске подозреваемый в мошенничестве мужчина сбежал из зала суда.
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