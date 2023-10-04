В Киеве из Лукьяновского СИЗО пытался сбежать заключенный.

Об этом "Страна" узнала от источника в правоохранительных органах.

"Вчера, 3 октября в 17:00 пытался сбежать задержанный за совершение убийства. Он воспользовался невнимательностью конвоя, залез под днище автозака и прицепился к колесным агрегатам. Но когда конвой понял, что заключенный пропал, то начали его искать, просматривая видео с камер наблюдения, на которых и обнаружили, что он прячется под днищем", - рассказывает источник.

Он добавил, что по данному факту открыто уголовное дело.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Киеве пьяный военный застрелил двух сослуживцев и пытался скрыться.

Также мы писали о том, что в платной камере Лукьяновского СИЗО за 12 тысяч в месяц заключенного изрезали ножом.

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